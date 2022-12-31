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Россиянам рассказали, кто останется без WhatsApp с 1 января

Россиянам рассказали, кто останется без WhatsApp с 1 января

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко предупредил, что с начала следующего года мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устройства со старой версией операционных систем.

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