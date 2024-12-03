Дочь Юлиана Семёнова признала нового нейросетевого Штирлица

В августе 2025 года начнутся съёмки новой версии знаменитого фильма "Семнадцать мгновений весны". Ольга Семёнова, старшая дочь выдающегося советского писателя Юлиана Семёнова, рассказала, кто взялся за экранизацию и что нового могут ждать зрители в истории о легендарном разведчике.
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