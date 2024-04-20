Пуля в детской: в Челябинске сосед прострелил квартиру бойца СВО

Шокированная жена героя сообщила о случившемся на передовую. В ЧП разбираются силовики.О вопиющем случае поведала челябинка, другом которой является офицер Министерства обороны, находящийся сейчас в зоне проведения специальной военной операции.
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