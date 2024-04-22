Станислав Черчесов: Пускай «Спартак» не обижается, но я не думаю о работе там

Станислав Черчесов рассказал, что пока не думает о возможном предложении о работе из «Спартака». Бывший главный тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не думает о работе в «Спартаке», так как оттуда пока даже не поступало звонков с подобными предложениями.