«Ваш полис ОМС истек». Мошенники запустили новую схему для выманивания личных данных

Мошенники запустили новую схему для выманивания персональных данных. Обзванивая россиян, они сообщают, что срок действия их полиса ОМС истек, а для его продления необходимо скачать специальное приложение Минздрава.
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