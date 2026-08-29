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Демонстрация российского флага на территории Рубежного

Демонстрация российского флага на территории Рубежного

Военнослужащие группировки войск «Центр» подняли российский триколор в освобожденном населенном пункте Рубежное Донецкой Народной Республики.

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