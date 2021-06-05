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Федор Чудинов победил Рино Либенберга и защитил титул WBA Gold

В Санкт-Петербруге состоялось боксерское шоу. В главном событии обладатель титула WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов провел поединок против Рино Либенберга.

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