Федор Чудинов победил Рино Либенберга и защитил титул WBA Gold

В Санкт-Петербруге состоялось боксерское шоу. В главном событии обладатель титула WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов провел поединок против Рино Либенберга.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии