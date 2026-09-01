19 фото, на которых драмы больше, чем в любом выпуске «Пусть говорят»

Федеральные каналы, как никто другой, знают, что народ издревле требовал двух вещей: хлеба и зрелищ. И, вероятно, именно с этим связано то, что в прайм-тайм, какую передачу ни включи, кругом сплошное зрелище.
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