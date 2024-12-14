Под Новосибирском женщина погибла под колесами иномарки

Сегодня утром в городе Барабинске произошло ДТП со смертельным исходом. Как говорится в видеосообщении ГИБДД, размещенном в паблике «Подслушано Барабинск» в соцсети ВКонтакте, дорожный инцидент произошел в 4 часа утра в частном секторе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии