А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 6 мая в Орле

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 6 мая в ОрлеСегодня, 6 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, и температура держится на отметке +13°C.
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