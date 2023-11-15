Небензя назвал позором резолюцию ООН по Газе, принятую под давлением США

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление из-за принятия Советом Безопасности ООН под давлением США резолюции по сектору Газа со «слабым призывом» к гуманитарным паузам в зоне конфликта, а не требованием.
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