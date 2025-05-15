В результате атаки на кирпичный завод «Керамейя» в городе Сумы были уничтожены 20 военнослужащих Вооружённых сил Украины, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
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