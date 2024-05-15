Над Зеленским нависла настоящая угроза. Блинкен заговорил о выборах на Украине

Над Владимиром Зеленским нависла настоящая угроза. Кризис легитимности власти президента Украины настолько реален и близок, что прибывший с экстренным визитом в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заговорил о выборах на Украине.
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