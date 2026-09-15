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Царьград

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Экспосланник Уганды призвал реформировать ООН из-за кризиса

Экспосланник Уганды призвал реформировать ООН из-за кризиса

Экс-посол Уганды Олара Отунну указал на кризис ликвидности ООН и необходимость реформ. На фоне растущего спроса и глобальных конфликтов он подчеркнул важность согласованного подхода стран-участников для продвижения долгосрочных изменений.

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