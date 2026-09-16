Фармэксперт Бахметьев рассказал, когда лекарство можно вернуть в аптеку

Качественные лекарства обмену и возврату не подлежат, однако при обнаружении недостатков покупатель вправе потребовать замену препарата или деньги обратно, рассказал RT фармэксперт Игорь Бахметьев.
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