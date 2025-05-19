Уиткофф: диалог Путина и Трампа будет успешным

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что ожидаемый телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным будет успешным и может способствовать продвижению мирного урегулирования на Украине.
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