США меняют формат военного сотрудничества с Европой. Сделки вместо баз

Больше Америки в немецкой обороне: Писториус и Хегсет договорились углубить оружейное сотрудничество Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET Пока в СМИ шли сообщения о том, что США впервые не приняли участие в учениях стран НАТО Northern Viking у берегов Исландии, и Трамп хочет выставить Европе счет за помощь Украине, военное сотрудничество (каким бы ни был мотив) между двумя берегами Атлантики идет на полных парах.
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