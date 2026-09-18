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Татар-информ

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Добрая семейная традиция: Тимофеевы из Казани проголосовали на выборах в Госдуму

Добрая семейная традиция: Тимофеевы из Казани проголосовали на выборах в Госдуму

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Супруги Тимофеевы вместе с трехлетним сыном Михаилом сегодня проголосовали на избирательном участке №112, расположенном в общежитии Казанского энергоуниверситета.

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