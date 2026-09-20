СБУ задержала военного ВСУ после призывов к протесту против Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил о задержании Службой безопасности Украины (СБУ) военнослужащего 41‑й бригады ВСУ Александра Тодорова, призывавшего граждан выйти на акцию протеста против власти Владимира Зеленского.
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