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«Бахмут покажется детской сказкой»: бойцам ЧВК «Вагнер» дали особые полномочия под Курском — новости СВО на утро 11 августа

«Бахмут покажется детской сказкой»: бойцам ЧВК «Вагнер» дали особые полномочия под Курском — новости СВО на утро 11 августа

Также сообщается, что ВСУ перебросили под Курск вооруженных уголовников. «Бахмут покажется сказкой»: бойцам ЧВК «Вагнер» дали особые полномочия под Курском Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов сделал очень хороший ход, отправив в Курскую область бойцов ЧВК «Вагнер».

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