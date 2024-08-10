«Бахмут покажется детской сказкой»: бойцам ЧВК «Вагнер» дали особые полномочия под Курском — новости СВО на утро 11 августа

Также сообщается, что ВСУ перебросили под Курск вооруженных уголовников. «Бахмут покажется сказкой»: бойцам ЧВК «Вагнер» дали особые полномочия под Курском Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов сделал очень хороший ход, отправив в Курскую область бойцов ЧВК «Вагнер».
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