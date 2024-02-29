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«Готовы на все, чтобы Россия не победила»: страны ЕС готовятся реанимировать угасающую Окраину ценой прямого боестолкновения с нашей армией

❗СТРАНЫ ЕС ГОТОВЯТСЯ К РЕАНИМАЦИИ ГАСНУЩЕЙ ОКРАИНЫ ЦЕНОЙ ПРЯМОГО Б0ЕСТОЛКНОВЕНИЯ С НАМИ В Елисейском дворце состоялась встреча лидеров стран ЕС, целью которой было заявлено «разрушить российскую уверенность в победе».

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Комментарии
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Юрий Николаев
Всё сказано правильно. Вот только людьми они никогда не будут! Это ЗВЕРИ в человеческом обличии!!! Хотя даже звери так не поступают, зверь убивает ровно СТОЛЬКО что бы мог насытиться. А ЭТИ убивают миллионами ради развлечения!
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7 час.
radiofree RF
Наёмников конечно пошлют,но самим вступать в конфликт с Россией,кишка тонка.
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3 час.

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