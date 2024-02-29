❗СТРАНЫ ЕС ГОТОВЯТСЯ К РЕАНИМАЦИИ ГАСНУЩЕЙ ОКРАИНЫ ЦЕНОЙ ПРЯМОГО Б0ЕСТОЛКНОВЕНИЯ С НАМИ В Елисейском дворце состоялась встреча лидеров стран ЕС, целью которой было заявлено «разрушить российскую уверенность в победе».
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