«Готовы на все, чтобы Россия не победила»: страны ЕС готовятся реанимировать угасающую Окраину ценой прямого боестолкновения с нашей армией

Юрий Николаев

Всё сказано правильно. Вот только людьми они никогда не будут! Это ЗВЕРИ в человеческом обличии!!! Хотя даже звери так не поступают, зверь убивает ровно СТОЛЬКО что бы мог насытиться. А ЭТИ убивают миллионами ради развлечения!