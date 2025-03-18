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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майданов споет гимн России перед матчем с Гренадой, Дубцова – перед игрой с Замбией

Товарищеская встреча команд России и Гренады пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве. «Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

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