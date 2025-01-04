В ООН дали комментарий в связи с гибелью корреспондента «Известий» в ДНР

ООН осуждает любые атаки на журналистов, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 4 января отвечая на вопрос о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в ДНР.