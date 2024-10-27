Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Игорь Максаков
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Уборщик вернул в банк почти 7 млн долларов, поступившие от неизвестных

Уборщик вернул в банк почти 7 млн долларов, поступившие от неизвестных

pixabay.com Мужчина получил на счет почти 7 миллионов долларов и вернул их банку. Житель турецкого города Измир вернул банковскому учреждению около семи миллионов долларов, которые поступили ему на счет от неизвестных, сообщает РИА новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Это было в еврейской школе!
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5 час.
ольга решетникова
Вы тоже воруете, поскольку чиновники воруют? И убиваете, поскольку есть на свете убийцы?
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51 мин.
Андрей Бедный
Грабь! Насилуй! Убивай! Жизнь в пехоте - это рай!!!
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42 мин.

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