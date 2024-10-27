Уборщик вернул в банк почти 7 млн долларов, поступившие от неизвестных

pixabay.com Мужчина получил на счет почти 7 миллионов долларов и вернул их банку. Житель турецкого города Измир вернул банковскому учреждению около семи миллионов долларов, которые поступили ему на счет от неизвестных, сообщает РИА новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.
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