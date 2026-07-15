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Синяк на все бедро: Волочкова показала последствия своего упорства — не слушала врачей

Синяк на все бедро: Волочкова показала последствия своего упорства — не слушала врачей

Балерина вернулась на сцену, не успев восстановиться до конца. Анастасия Волочкова Maksim Konstantinov/Global Look PressБывшая прима Большого театра, перенесшая в феврале операцию по замене тазобедренного сустава в Германии, вновь оказалась в больнице.

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