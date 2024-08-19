Грайворонские семьи получили более 189 миллионов рублей из-за утраты жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители Грайвороновского округа за минувшую неделю получили 189 миллионов рублей компенсации за уничтоженное украинскими боевиками жилье, пишет газета "Известия".
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