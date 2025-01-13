Рязанцы могут получить компенсацию за приобретённые детские путёвки в лагерь

Приём заявлений стартует меньше, чем через месяц.Рязанцы могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённые путёвки на детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия Рязанской области в 2025 году.
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