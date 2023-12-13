А Катюша выйдет?

﻿﻿Продолжение здесь. Висло-Одерская операция или «Тот, кто смеется последним" Завод «Октава», выпускавший рупорные и вещательные колонки, после начала Великой Отечественной войны был эвакуирован из Тулы в Пермь Динамический рупорный громкоговоритель мощностью 25 Вт предназначался для агитации немцев против противника посредством траншейных сооружений Их начали использовать на фронте в качестве пропагандистского оружия в 1943 году.