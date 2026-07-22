В Минске проезжая часть оказалась усыпана голубикой из-за ДТП

42-летний водитель автомобиля Fiat, двигаясь по внутреннему кольцу Минской кольцевой автодороги, по предварительной информации, проявил невнимательность и, в результате несоблюдения безопасной дистанции, совершил столкновение с попутным трактором "Беларусь" с прицепом.