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Регионы России

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Россия заявила о молчании Запада по ущербу Черному морю от атак Киева

Россия заявила о молчании Запада по ущербу Черному морю от атак Киева

В МИД России заявили о молчании Запада об экологическом ущербе Черному морю в результате атак Киева на суда.

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