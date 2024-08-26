Общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» достигла 5 млн человек. Игра со «Спартаком» стала 150-й на стадионе для петербуржцев

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«Игра против «Спартака» стала юбилейной для сине-бело-голубых на домашнем стадионе. В общей сложности петербуржцы провели на «Газпром Арене» 150 официальных матчей, одержав 107 побед и забив 358 мячей.