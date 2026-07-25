Москва: Русские архитекторы заложили фундамент Харбина

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, рассказал о русских корнях Харбина. Город, ставший воротами в Россию, был основан благодаря участию русских архитекторов и инженеров в строительстве Китайско-Восточной железной дороги.
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