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Царьград

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Москва: Русские архитекторы заложили фундамент Харбина

Москва: Русские архитекторы заложили фундамент Харбина

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, рассказал о русских корнях Харбина. Город, ставший воротами в Россию, был основан благодаря участию русских архитекторов и инженеров в строительстве Китайско-Восточной железной дороги.

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