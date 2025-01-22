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Царьград

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10-летнего мальчика из Нагорного нашли в Хабаровске: спасен при -25°С

10-летнего мальчика из Нагорного нашли в Хабаровске: спасен при -25°С

В Хабаровске найден 10-летний мальчик из села Нагорное, пропавший накануне. По сообщению полиции, ребенок был обнаружен на частной территории в Краснофлотском районе.

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