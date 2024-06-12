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Зюганов призвал перерезать США кабеля под Атлантикой

Зюганов призвал перерезать США кабеля под Атлантикой

Политнавигатор Лидер КПРФ выступил против будирования темы применения ядерного оружия.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А что бы мусульмане не прикапывались, следует запретить ЛЮБУЮ одежду скрывающую лицо, в том числе и православную и буддистскую и атеистическую.
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2 час.
сергей максимов
Давно пора как &quot;северный поток&quot; !
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2 час.
Анатолий Анатольев
Вот из-за таких и потеряли АВТОРИТЕТ!!!!! Не призывать надо, а взрывать!!!! Позорник!
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48 мин.

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