В Петербурге мужчину трое суток удерживали ради 12,3 млн рублей

Петербуржец провел трое суток в съемной квартире на Большеохтинском проспекте, где у него отобрали 1,5 млн рублей, iPhone и заставили переписать Audi и BMW; общий ущерб оценивается в 12,3 млн рублей, а двое подозреваемых задержаны в Колпино и поселке имени Тельмана.
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