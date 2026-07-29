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5koleso.ru

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Один кузов, два бренда: Isuzu объединится с корпорацией UD Trucks

В течение последних пяти лет два юридических лица работали совместно: от сотрудничества в разработке моделей автомобилей и совместного использования платформ до функционального разделения производственных баз, интеграция углублялась и сейчас ….

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