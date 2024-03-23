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Медведев призвал к «тотальной казни террористов» после теракта в «Крокусе»

Медведев призвал к «тотальной казни террористов» после теракта в «Крокусе»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл» во время концерта группы «Пикник».

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Вот репрессии против всей родни террористов забытая но очень действенная схема. Надо срочно это возрождать если хотим покончить с хохлобандеризмом и махровой русофобией! Хохлы всех родных сдадут если заподозрят угрозу своему благополучию.
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1 д.
Алатырка
За каждого погибшего - десять тысячь точиков пнуть отсуда, с лишением гажданства и изьятием имущества на покрытие ущерба. Грязные, мерзкие, тупые, жадные и неблагодарные зверьки.
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23 час.
С
Странник
может медведев и выйдет к думе с законопроектом о возобновлении смертной казни? чтобы не выглядеть пи...ом.
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23 час.

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