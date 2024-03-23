Медведев призвал к «тотальной казни террористов» после теракта в «Крокусе»

ТО Терехов Олег Вот репрессии против всей родни террористов забытая но очень действенная схема. Надо срочно это возрождать если хотим покончить с хохлобандеризмом и махровой русофобией! Хохлы всех родных сдадут если заподозрят угрозу своему благополучию.

Алатырка За каждого погибшего - десять тысячь точиков пнуть отсуда, с лишением гажданства и изьятием имущества на покрытие ущерба. Грязные, мерзкие, тупые, жадные и неблагодарные зверьки.