Министр обороны Сербии опроверг данные о передаче самолетов МиГ-29 Киеву

Министр обороны Сербии Братислав Гашич опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что контракт с компанией Dassault Aviation на покупку 12 истребителей Rafale включает передачу сербских МиГ-29 Украине.
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