Американская пресса: Президент США готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает, что Североатлантический альянс будет теперь очень долго находиться в состоянии новой холодной войны с Россией.
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