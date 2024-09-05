Антонов: Москва категорически отвергает обвинения США в адрес российских СМИ

Москва категорически отвергает обвинения Соединенных Штатов в адрес российских СМИ. Об этом заявил посол Анатолий Антонов, прокомментировавший санкции, которые американские власти ввели в отношении ряда отечественных медиаресурсов за якобы вмешательство в электоральные процессы.
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