Антонов: Москва категорически отвергает обвинения США в адрес российских СМИ

Москва категорически отвергает обвинения Соединенных Штатов в адрес российских СМИ. Об этом заявил посол Анатолий Антонов, прокомментировавший санкции, которые американские власти ввели в отношении ряда отечественных медиаресурсов за якобы вмешательство в электоральные процессы.