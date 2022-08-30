Семье капитана Козловского передали посмертно врученную ему звезду Героя России

Командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев передал семье капитана Евгения Козловского, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе спецоперации по защите Донбасса, звезду Героя России и грамоту о присвоении звания Героя РФ.