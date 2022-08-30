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Семье капитана Козловского передали посмертно врученную ему звезду Героя России

Семье капитана Козловского передали посмертно врученную ему звезду Героя России

Командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев передал семье капитана Евгения Козловского, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе спецоперации по защите Донбасса, звезду Героя России и грамоту о присвоении звания Героя РФ.

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