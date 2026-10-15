За первые сутки после принятия оперативных мер на севастопольский полигон вывезли 376,44 тонны твердых коммунальных отходов, объект принял 99 машин.
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