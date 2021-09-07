ПАТРИОТЫ, РУСОФОБЫ И ТЁМНЫЕ ЛОШАДКИ: ВСЕ СЮРПРИЗЫ "НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ"

Страна и людиПолитикаПАТРИОТЫ, РУСОФОБЫ И ТЁМНЫЕ ЛОШАДКИ: ВСЕ СЮРПРИЗЫ "НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ" ФОТО: MOHSSEN ASSANIMOGHADDAM / GLOBALLOOKPRESS Подходит к своему логическому завершению избирательная кампания в Госдуму.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бресловалукавство какое скрыто в %. что ж не в количестве депутатов, если ЕР почти 400 чел, а КПРФ около 20 и поименно не назвали, т.к. человек мог привлечь за клевету, если его слова исказили...Комментировать
Свежие комментарии