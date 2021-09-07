ПАТРИОТЫ, РУСОФОБЫ И ТЁМНЫЕ ЛОШАДКИ: ВСЕ СЮРПРИЗЫ "НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ"

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Елена Бреслова
лукавство какое скрыто в %. что ж не в количестве депутатов, если ЕР почти 400 чел, а КПРФ около 20 и поименно не назвали, т.к. человек мог привлечь за клевету, если его слова исказили...

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