Каждый украинский солдат и каждый сторонник Зеленского несёт личную ответственность за злодеяния, творимые киевским режимом и его армией, потому что он сам – часть этой армии или группы поддержки Усамы Зеленского (так окрестили президента «незалежной» после теракта в московском «Крокус Сити»).