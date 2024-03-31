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УКРАИНА: ГНУСНЫЕ РОЖИ ВОЙНЫ

УКРАИНА: ГНУСНЫЕ РОЖИ ВОЙНЫ

Каждый украинский солдат и каждый сторонник Зеленского несёт личную ответственность за злодеяния, творимые киевским режимом и его армией, потому что он сам – часть этой армии или группы поддержки Усамы Зеленского (так окрестили президента «незалежной» после теракта в московском «Крокус Сити»).

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