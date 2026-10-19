Крупнейшие телекоммуникационные операторы Европы объединяют усилия, чтобы противостоять Starlink. Об этом сообщает Financial Times и отмечает, что компании Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone рассматривают возможность совместной заявки на получение частотного ресурса для спутниковой связи в Европейском союзе, чтобы обеспечить прямую связь со смартфонами.