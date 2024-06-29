Эндокринолог объяснил причину хронической усталости и выгорания

Медики считают плохое самочувствие и вялость современных людей настоящей эпидемией.По словам эндокринолога, врач превентивной и интегративной медицины Романа Терушкина, в мире все больше людей в активном возрасте жалуются на упадок сил и потерю возможности полноценно работать.