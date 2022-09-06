Нутрициолог рассказала об опасности баклажанов

Нутрициолог Ната Гончар рассказала об опасности баклажанов, популярных в осенний период.В интервью агентству «Прайм» специалист отметила, что баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым.
Нутрициолог Ната Гончар рассказала об опасности баклажанов, популярных в осенний период.В интервью агентству «Прайм» специалист отметила, что баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым.
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