Альбина Джанабаева показала младшего сына-именинника

Певица Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото подросшего сына Луки. Альбина Джанабаева, которая переехала в Испанию, устроила замечательный сюрприз своему сыну Луке, который в этот день отмечал свой 10-й день рождения.
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