В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании истязания ребенка в Калининградской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя.
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