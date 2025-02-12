Миллион ритуальных венков

Анфиса Иванова

" Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы достаточно чётко и трактуются однозначно." Странно, уж Ищенко ли не знать, что Кремль- Путин, Лавров " многократно публично" заявляли, что да - на переговоры готовы в любой момент, НО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРЕКРАЩАТЬ МОСКВА НЕ БУДЕТ до подписания мирного договора со всеми аргументами и требованиями Москвы !!! Никакой заморозки боевых действий требует и народ России!