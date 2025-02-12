На первый взгляд продолжающееся сопротивление Украины абсурдно. Запад своё от этого конфликта уже получил.
Миллион ритуальных венков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
" Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы достаточно чётко и трактуются однозначно." Странно, уж Ищенко ли не знать, что Кремль- Путин, Лавров " многократно публично" заявляли, что да - на переговоры готовы в любой момент, НО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРЕКРАЩАТЬ МОСКВА НЕ БУДЕТ до подписания мирного договора со всеми аргументами и требованиями Москвы !!! Никакой заморозки боевых действий требует и народ России!
Ответить
15 час.
Семен Демин
Оказывается наркоман нужен и России. А многие хотели его замочить. Если бы не он, то России пришлось бы идти на мировую на выгодных для запада условиях. А так зеля сам не хочет мира.
Ответить
8 час.
Семен Демин
Путин еще в июне 2024 года обозначил условия мира: выход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей. Все остальное остается Украиной, т. е. достанется западу.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии