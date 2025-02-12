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Миллион ритуальных венков

Миллион ритуальных венков

На первый взгляд продолжающееся сопротивление Украины абсурдно. Запад своё от этого конфликта уже получил.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы достаточно чётко и трактуются однозначно.&quot;  Странно, уж Ищенко ли не знать, что Кремль- Путин, Лавров  &quot; многократно публично&quot; заявляли, что да - на переговоры готовы в любой момент, НО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРЕКРАЩАТЬ МОСКВА НЕ БУДЕТ до подписания мирного договора  со всеми аргументами и требованиями Москвы !!! Никакой заморозки боевых действий  требует и народ России!
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15 час.
Семен Демин
Оказывается наркоман нужен и России. А многие хотели его замочить. Если бы не он, то России пришлось бы идти на мировую на выгодных для запада условиях. А так зеля сам не хочет мира.
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8 час.
Семен Демин
Путин еще в июне 2024 года обозначил условия мира: выход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей. Все остальное остается Украиной, т. е. достанется западу.
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8 час.
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